Terminate le audizioni di X Factor ora è tempo per i giudici di decidere chi sarà meritevole di entrare a far parte dei propri team: ecco chi saranno i primi a scegliere

La nuova edizione di X Factor è ormai cominciata da diverse settimane e i quattro giudici sono stati impegnati nel selezionare alle audizioni i talenti più meritevoli ai quali dare una possibilità. Se in questa fase Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton ed Emma Marrone hanno fatto gioco di squadra, anche per loro è tempo di iniziare a competere. La seconda fase inizierà questa sera, giovedì 8 ottobre, in prima serata su Sky. Si tratta dei Bootcamp, nel corso dei quale gli artisti dovranno sfidarsi per conquistarsi un posto all’interno delle squadre dei giudici.

X Factor, al via la fase dei Bootcamp: chi ce la farà?

Si scopriranno finalmente anche le categorie affidate ai rispettivi giudici. Come ogni anno saranno quattro: le Under Donne, gli Under Uomini, gli Over e i Gruppi. A partire questa sera saranno Hell “Manuelito” Raton e Mika che formeranno i loro team. Gli artisti che sono riusciti a superare la fase della audizioni si ritroveranno a battersi gli uni contro gli altri per emergere e conquistarsi un posto per i Live Show, in partenza da fine ottobre.

Quest’anno è stata pero’ introdotta una terza fase, quella del Last Call, ovvero Ultima Chiamata. Per la prima volta gli scartati avranno la possibilità di giocarsi il tutto per tutto e avranno un’ultima occasione per far ricredere i giudici che non li hanno scelti durante i Bootcamp.

Ogni giudice dovrà scegliere tre artisti da portare con sé ai Live Show che saranno condotti nuovamente da Alessandro Cattelan. Non sarà una scelta facile per loro, soprattutto dopo aver avuto prova durante la prima fase del numero di talenti che quest’anno si sono presentati. Chi riuscirà a farcela? Per scoprirlo il primo appuntamento con i Bootcamp di Mika ed Hell Raton è per questa sera su Sky Uno e per domani in chiaro su TV8.

