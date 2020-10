Benedetta Parodi e quel ritocchino mal riuscito: “Non lo rifarei” – FOTO

Benedetta Parodi, amatissima conduttrice, parla di un ritocchino estetico non riuscito molto bene: “Non lo rifarei” – sentenzia

Benedetta Parodi, storica conduttrice di Mediaset, amatissima tra tutte le donne che trascorrono il loro tempo in cucina, è un personaggio assai apprezzato. Oltre alla sua gentilezza, oltre alla sua affabilità , e all’indiscussa preparazione che trasferisce nelle ricette, la conduttrice può in aggiunta vantare di un fisico mozzafiato. Tuttavia, anche Benedetta, come altre numerose colleghe del mestiere, non ha saputo resistere al fascino della chirurgia estetica.

Benedetta Parodi e quel ritocchino estetico mal riuscito