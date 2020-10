Covid-19 è allarme in una regione: “Presto prenderemo drastiche decisioni”

In seguito all’aumento considerevole dei casi di Covid-19, una regione d’Italia è a forte rischio. Presto le decisioni del suo Presidente

In seguito alla nuova ondata di positivi da Covid-19, il Presidente di una delle regioni d’Italia, dove si sono riscontrate centinaia di nuovi casi è pronto ad intervenire in maniera drastica.

Il governatore faraà presto il punto della situazione, ma molto dipenderà dal comportamento dei suoi corregionali se non si vuol finisre sotto lo spettro di scelte inevitabili. Dopo un’estate tutto sommato tranquilla sotto il punto di vista sanitario, l’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di contagi da Covid-19.

Sono oltre 4.000 le nuove persone positive e ree di non aver rispettato le norme del decreto, ancora in essere e in procinto di subire modifiche. La maggior parte dei casi son dovuti ai rientri dalle vacanze degli ultimi mesi, che hanno sì dato un pò di tregua alle libertà umane, ma ora son ritornati ad incutere timore.

La precoccupazione sta salendo pian piano alle stelle, considerato che ci troviamo di fronte ad un periodo d’influenza, dovuta al repentino cambio di stagione. Stando alla tabella sanitaria, il dato più allarmante, ossia quello dei decessi e delle terapie intensive è ancora sotto controllo, ma presto potrebbe non esserlo più…

LEGGI ANCHE —–> Covid-19, il bollettino del 6 ottobre: oltre 2.600 nuovi casi di contagio

Una Regione d’Italia a rischio chiusura: ecco qual’è

La situazione del Covid-19 in Italia è tornata a far tremare i suoi cittadini. Tuttavia alle solite aree del nord del Belpaese, quali Lombardia, Veneto e Trentino su tutte, va ad aggiungersi un’altra regione, che per ovvi motivi rientra a pieno regime nella “lista nera”.

Così il suo Presidente ha esordito all’indomani dei ben oltre i 500 contagi. “Ad oggi la nostra popolazione vanta del 90/95% degli asintomatici” – così il Presidente della Regione Campania è intervenuto, anticipando l’aggiornamento del bollettino di venerdì 9 Ottobre.

“Ad oggi ci assesteremo nuovamente sulla stessa lunghezza d’onda dei contagi registrati ieri”, ma è inevitabile che se ad alzarsi sarà anche l’età media, le terapie intensive e le morti torneranno ad essere un problema.

LEGGI ANCHE —–> Covid-19, il bollettino del 7 ottobre: 3.678 nuovi casi di contagio

Per questo motivo, il governatore Vincenzo De Luca non esclude interventi necessari da quì ad un mese e mezzo, come la richiesta al governo di chiudere la Campania al “pubblico”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.