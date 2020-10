Da Levante arriva una serie di scatti che genera una cascata di complimenti per la siciliana. Che colpisce sempre per arguzia e bell’aspetto dei suoi post.

Instagram è terreno di conquista per tanti vip, che amano apparire in tutte le salse. E che scelgono la piattaforma social perché rappresenta il metodo più diretto ed immediato per entrare in contatto con migliaia di secondi anche in tempo reale.

In tal modo è facilissimo fare incetta di ‘mi piace’ e di commenti e mantenere alta la propria popolarità. E nel novero dei vip che risultano presenti in pianta stabile proprio su Instagram c’è anche Levante. La 33enne cantautrice originaria di Caltagirone, in provincia di Catania, si distingue però da tutti gli altri per il suo modo intelligente di approcciarsi ai social. Da lei non vedremo pose succinte, scatti senza veli ed altre amenità simili. A lei interessano soltanto scrivere canzoni e cantarle.

Levante, bellissima senza mai esagerare: viva la semplicità

E detto così, sembra proprio essere una controtendenza rispetto a quello che è l’uso ormai più diffuso che in tante altre invece fanno dei loro profili. Assistere ad una celebrità femminile che non appare più svestita del lecito consentito non è che sia una rarità, ma poco ci manca. Invece Levante mostra tanta genuinità, tanta consapevolezza di apparire per come realmente è, ed a volte non manca anche una buona dose di sarcasmo.

