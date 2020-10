Dopo il coming out di Gabriel Garko parla Vladimir Luxuria: “Di lui sapevo da tempo, ma tanti altri hanno paura di dire la verità nello showbiz”.

È un fiume in piena Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare scoperchia a modo suo un vaso di pandora, dopo il coming out fatto da Gabriel Garko che è uscito finalmente allo scoperto a distanza di anni. L’attore afferma di averlo fatto per la paura di finire emarginato dal mondo dello spettacolo e di non potere più lavorare. E lo stesso fanno anche altri attori, cantanti, volti tv, politici, calciatori, procuratori sportivi.

Le parole di Vladimir Luxuria vengono riprese da diversi organi di stampa e riguardano il mascherarsi, il nascondersi, talvolta anche l’organizzare delle finte paparazzate, per convincere l’opinione pubblica di una verità che invece non è tale. “Quello di Gabriel era un segreto di pulcinella, in tanti lo sapevano, me compresa da anni. Ma il sistema scoraggia il coming out. Se davanti alle telecamere ora c’è una tendenza all’apertura, dietro alle quinte non è affatto così. So di pressioni da parte di agenti dello spettacolo così come di presidenti ed allenatore nel calcio.

Vladimir Luxuria: “Spettacolo, sport e politica dominati dall’ipocrisia”

Quest’ultimi temono le ritorsioni dei propri tifosi, che già si infervorano per il colore della pelle talvolta. Figurarsi per un coming out. Pioverebbero insulti”. Ma per Vladimir Luxuria, che è anche portabandiera dei diritti della comunità LGBT, occorre squarciare questo velo di ipocrisia. A suo dire, nel calcio ci sarebbero anche delle ripercussioni da parte degli sponsor. Il guadagno regola tutte le dinamiche del mondo del pallone, ed anche questa relativa al vero essere di alcuni dei suoi principali attori.

E poi “conosco di persona tanti politici gay che hanno paura di dichiararti. In molti mi hanno chiesto di non rivelare che li avessi visti in certi posti, con certe persone. L’ipocrisia è dilagante, specialmente nei partiti più conservatori”.

