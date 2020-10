La stupenda Elisa De Panicis vizia i propri followers con degli scalti ad altissimo contenuto di sensualità. Il suo fisico è da capogiro.

Visualizza questo post su Instagram Tanto siete tutti uguali voi uomini 😉😜 Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 8 Ott 2020 alle ore 4:16 PDT

Se dovessimo fare in sondaggio e chiedere al pubblico cosa sceglierebbe di avere, se potesse, tra il bolide ritratto in foto ed Elisa De Panicis, non avremmo dubbi. Il 99%, se non anche la totalità intera dei soggetti chiamati ad esprimersi, farebbe ricadere la propria preferenza su di lei.

E la ragazza ne è ben consapevole, visto che scrive: “Tanto siete tutti uguali voi uomini”. La 28enne influencer, noto volto televisivo non solo in Italia ma anche in Spagna, dove ha vissuto per diverso tempo da giovanissima, mette in mostra tutte le qualità estetiche delle quali è dotata. Lei è davvero, davvero sensazionale. Una donna che sa come utilizzare la sensualità e la femminilità che scaturiscono dalle sue curve perfette, dalla sua pelle liscia, da quel suo sguardo ammaliante, da vera predatrice. Non vi resta che proseguire nella lettura per ammirare in quali altri modi la irresistibile Elisa sta facendo innamorare migliaia di fans.

Elisa De Panicis, che corpo da schianto