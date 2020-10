La meravigliosa Cecilia Rodriguez si mostra in uno scatto che lascia tutti incantati. La bellezza della modella argentina è senza pari.

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 9 Ott 2020 alle ore 3:23 PDT

In principio era “la sorella di”, ma da tanto tempo oramai Cecilia Rodriguez è una stella che brilla di luce propria. E che riscalda i cuori di tanti. La 30enne argentina sembra diventare ogni giorno ancora più bella, se possibile.

LEGGI ANCHE –> Vladimir Luxuria | ‘Tanti gay in politica calcio e tv hanno paura’

Basta ammirare il suo seguitissimo profilo personale Instagram per farsi una idea di quanto risulti essere avvenente. La sudamericana è al solito strepitosa e foriera di una carica di sensualità che non è propria a tutte le donne. Per via del suo lavoro la vediamo spesso in giro sia in Italia che in altre parti del mondo. E tutto è documentato sul suo profilo social.

LEGGI ANCHE –> Cristina Marino | sempre più svestita e seducente | FOTO

Cecilia Rodriguez, sempre più irresistibile nei suoi post

L’abbiamo anche vista preoccupata, pur non dandolo a vedere. Si, perché quella trascorsa è stata una estate che, per quanto riguarda l’ambito amoroso, di crucci ne ha portati. La Chechu ed Ignazio Moser hanno vissuto una crisi apparsa evidente ai più, giornali di cronaca rosa in testa. E non a caso di scatti insieme non è che ce ne siano stati molti. I due hanno passato le vacanze da separati, ad un certo punto.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker e il fallo in ceramica | che sorpresa | FOTO

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 8 Ott 2020 alle ore 6:31 PDT

Però poi il peggio è passato ed ora Cecilia ed Ignazio sono tornati di nuovo l’uno al fianco dell’altra in piena e totale felicità. A volte tutto sembra più bello specialmente dopo qualche problema, ed ora è bellissimo vederli di nuovo felici.