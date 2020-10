Grande Fratello: Adua e Massimiliano hanno avuto rapporti? Lui svela tutto in puntata

Grande Fratello Vip: Adua e Massimiliano hanno avuto rapporti? Lui svela tutto in puntata. “Lo avete fatto?” la risposta spiazza tutti e rivela: “Ni”

Stasera la puntata del Grande Fratello Vip è cominciata col botto: Alfonso Signorini ha chiesto ad Adua e Massimiliano di parlare ancora della famosa telenovela che continua dall’inizio di questa edizione. Ha raccolto in molte clip un po’ di segnali che fanno pensare che i due ragazzi hanno avuto dei rapporti fisici, pur non essendo mai stati insieme. Lei ha più volte detto di essere stata con un unico ragazzo in vita sua, ovvero il suo, Giuliano. Però le versioni sembravano contrastanti. Una volta e per tutte il conduttore ha deciso di provare a chiarire questa cosa e quello che ha detto Massimiliano ha lasciato tutti senza parole.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Grande Fratello Vip: Adua e Massimiliano nel mirino per quanto dichiarato in puntata

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente