Mina ha chiesto di collaborare con un giovane artista italiano: di chi si tratta

Potrebbe arrivare una delle collaborazioni più inattese degli ultimi tempi: Mina ha infatti chiesto di collaborare con un giovane artista che non ha tardato a rispondere in modo affermativo

Mina è senza alcun dubbio una delle voci italiane più importanti e più amate di sempre. Gli artisti farebbero a gara per poter collaborare con un’artista del suo calibro, ma cosa succede se è proprio lei a voler lavorare con una specifica persona? Lo si considera un onore, molto probabilmente. È sicuramente quello che è accaduto a questo giovane artista che negli ultimi tempi si sta facendo strada sulla scena musicale italiana, conquistando pubblico e colleghi. Pur essendo un personaggio molto discusso. Ecco di chi si tratta.

Mina vorrebbe collaborare con Achille Lauro

Durante un’intervista il figlio di Mina, Massimiliano Pani, ha rivelato un desiderio della madre che ha decisamente sorpreso il pubblico. Sembra infatti che la Tigre di Cremona voglia collaborare con Achille Lauro, prestando la sua voce a un brano scritto da lui. Pani ha affermato che sarebbe davvero un esperimento, unire la classe di Mina alle mille sfumature di Lauro che, come si ha avuto modo di ascoltare, non si pone limite quando si tratta di fare musica.

Neanche a dirlo la notizia ha sconvolto, in positivo, il giovane che non si sarebbe mai immaginato di ricevere una proposta simile. Il cantante è ovviamente disposto a mettersi al lavoro per dar vita a questa collaborazione. “Le scriverei una canzone nuova“, ha dichiarato, sebbene alcune ballad già pubblicate potrebbero rivivere nuovamente sotto la voce di Mina.

Recentemente Achille Lauro ha lavorato con un’altra grande artista italiana, Fiorella Mannoia. Il loro duetto sul brano “C’est la vie” ha sorpreso il pubblico che ha avuto l’ennesima prova di come il giovane venga preso seriamente sul campo, a differenza di come alcune persone potrebbero pensare. Il fatto che anche Mina abbia preso in considerazione il suo talento tanto da volerci collaborare ne è la dimostrazione più grande.

