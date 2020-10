Allerta alimentare, prodotto ittico ritirato dal mercato. Rischio listeria

Nuove segnalazioni di cibo contaminato dal RASFF, allerta per possibili batteri Listeria monocytogenes in alcuni lotti di salmone dalla Polonia

Nuova allerta del Ministero della Salute apparsa oggi su sito Salute.gov relativo a dei filetti di salmone refrigerati contaminati provenienti dalla Polonia: contengono il batterio Listeria monocytogenes.

Nuove segnalazioni di allerta arrivano dal “Rapid Alert System for Food and Feed” (RASFF) europeo circa la presenza del batterio Listeria monocytogenes rinvenuto in lotti di salmone refrigerato proveniente dalla Polonia. Dal 2014 sono ormai diverse le segnalazioni di questo prodotto importato dal Paese e commercializzate all’estero.

Non abbiamo indicazione riguardo il numero dei lotto sequestrati o dell’azienda ittica che ne ha disposto la commercializzazione. Le autorità ne hanno disposto subito il sequestro e bloccato il normale procedimento di distribuzione nei supermercati e nei negozi di alimentari.

Il batterio se ingerito porta il soggetto a manifestare sintomi quali vomito, diarrea, dolori allo stomaco, fino anche al punto di dovere ricorrere ad un ricovero in ospedale per meningite.

