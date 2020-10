Rosalinda Celentano, confermata la presenza stasera sul palco di Ballando

“Anche se questa settimana è stata tosta, domani con Rosalinda siamo pronte a scendere in pista”. Tinna Hoffman conferma sui social la partecipazione a Ballando questa sera

La vita della cantante ed ex attrice Rosalinda Celentano non è stata facile, caratterizzata da alti e bassi e anche da una battaglia contro il tumore, di cui lei ha parlato in un breve frame prima dell’inizio della prima puntata di Ballando con le Stelle. Tante le polemiche sulla coppia Rosalinda-Tinna Hoffman cn cui è stata accoppiata dopo la sospensione dal programma di Samuel Peron positivo al Covid-19.

La stessa polemica che nel 2018 aveva dovuto affrontare Giovanni Ciacci per la scelta di ballare insieme con Raimondo Todaro: scelta giudicata misogina e poco educativa per i telespettatori ancora non abbastanza “pronti” per poter tollerare quel genere di performance

Per Rosalinda nuovo guaio settimana scorsa a “Ballando con le stelle”, che è stata costretta ad interrompere le prove a causa di un problema alla gamba che l’ha portata anche a sottoporsi a una risonanza magnetica d’urgenza. Un momento poco fortunato per il talent danzerino condotto da Milly Carlucci, che ha già registrato diversi problemi per le varie coppie coinvolte.

Hoffman, “Metteremo tutte noi stesse per farvi divertire come sempre”