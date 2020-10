Decorazioni natalizie fai da te: cosa riciclare per realizzarle

Tra qualche mese saremo di nuovo alle prese con il Natale. Potremo vedere di nuovo decorazioni e oggetti di ogni tipo nei negozi. Ma come fare per addobbare la propria casa senza dover spendere troppo?



La soluzione migliore è, senza dubbio, creare delle decorazioni natalizie fai da te che possano essere realizzate insieme ai propri figli o ai propri familiari per poter stare insieme. Per creare delle fantastiche decorazioni si possono riciclare cose che si hanno in casa pallet, tappi di sughero, pigne trovate per strada, barattoli di vetro, ecc.

Decorazioni natalizie fai da te con barattoli di vetro e tappi di sughero

Si possono creare, ad esempio, dei barattoli di vetro natalizi decorandoli a proprio piacimento. Basterà prendere un barattolo, magari uno di quelli che servono per le conserve, e riempirlo con cioccolatini di colore rosso o con dolcetti di ogni tipo. Ma non solo. Con i barattoli si possono creare anche dei porta candele oppure ci si può inserire pigne, rametti, neve finta e tutti gli elementi utili per renderli delle creazioni natalizie.

Con i tappi di sughero, invece, si possono creare dei bellissimi alberi di Natale. Ma non solo. Con i tappi di sughero si possono anche creare delle originalissime ghirlande, da decorare con piante tipiche e fiocchi rossi. Una volta realizzata, la ghirlanda potrà essere messa, ad esempio, all’esterno, magari appesa sulla porta di ingresso della propria abitazione.

Utilizzando i tappi di sughero, si possono anche creare delle splendide palle di Natale da appendere sull’albero di Natale. Un’idea originale e insolita per stupire anche gli ospiti!



Come anticipato prima, anche i pallet possono essere utilizzati per creare delle bellissime decorazioni natalizie fai da te. In particolare si può creare un albero di Natale in pallet oppure un divanetto di pallet, illuminato con luci e dettagli natalizi.

Un modo creativo per accogliere parenti e amici nelle serate natalizie, rendendole magiche.