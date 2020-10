Scopre il tradimento di moglie e fratello. Il gesto preventivo incredibile

Tradimento della moglie avvenuto con il proprio fratello. Un uomo, scoperto il fatto, compie un gesto incredibile dettato dal buon senso

Una vicenda che sembra irreale ma è accaduta veramente che ha per protagonista un uomo, vittima di un doppio tradimento.

Non sono nuove storie che raccontano di relazioni extraconiugali, alcune purtroppo finite in tragedia. Un marito, venuto a conoscenza dell’infedeltà della propria moglie, ha subito un ulteriore colpo scoprendo che l’amante era il proprio fratello.

Dotato di un enorme buon senso ha compiuto un gesto che pochi avrebbero fatto. Deciso ad affrontarli e consapevole che avrebbe potuto dare in escandescenza, ha fatto una mossa preventiva per scongiurare un qualsiasi suo tipo di raptus dovuto alla rabbia.

Ha chiamato i carabinieri per avvertirli di ciò che stava per succedere, raccontando per filo e per segno i retroscena e concludendo la telefonata con queste parole: “Venite a casa mia perché potrei fare una strage“. Una mossa volta all’impedimento di ripercussioni tragiche, dettata sicuramente dal buon senso ma che fa decisamente riflettere.

La vicenda si è conclusa con una lite furiosa tra le tre persone coinvolte; molte urla, sgomento tra i vicini ma niente di più. Questo l’effettivo scenario che si sono trovate di fronte le forze dell’ordine. Certamente rimane il profondo dolore dell’uomo, ferito da un duplice tradimento, difficilmente perdonabile.

