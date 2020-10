Shaila Gatta, fisico statutario e addome da paura – FOTO

Shaila Gatta ha messo in rete uno scatto a dir poco spettacolare in cui mette in mostra il suo corpo marmoreo e il suo addome da urlo.

Shaila Gatta è una dona bellissima ed esplosiva. La nativa di Aversa ha iniziato la sua carriera in televisione partecipando nel ruolo di ballerina a ‘Ciao Darwin. Nel 2017 la ragaza è diventata velina mora del programma ‘Striscia la notizia’. Nel 2019, invece, Shaila è stata conduttrice insieme alla velina bionda Michaela Neaze Silva e Vittorio Brumotti di ‘Paperissima Sprint’. La 24enne ama postare scatti piccanti per deliziare i suoi 660mila follower. La Gatta, poco fa, ha postato uno scatto meraviglioso in cui ha mostrato il suo corpo allenato e il suo addome da paura.

Shaila Gatta infiamma i social: che corpo!!