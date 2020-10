Tutti quanti amano Juliana Moreira. Merito prima di tutto del buonumore e dell’eleganza che la contraddistingue. Lei poi è sempre meravigliosa.

La sua presenza sulla televisione è legata soprattutto alla sempreverde trasmissione ‘Paperissima Sprint’. Parliamo di Juliana Moreira, che dal 2005 vive in Italia e che dall’anno successivo ha poi fatto da presenza fissa in tanti programmi del piccolo schermo di casa nostra.

La brasiliana originaria di San Paolo continua ad essere straordinariamente bella. Anche oggi che ha 38 anni e che ha attraversato un percorso complicato per qualsiasi donna, come una gravidanza. Lei in realtà è diventata mamma per due volte. Ed al suo storico compagno, Edoardo Stoppa, volto noto di ‘Striscia la Notizia’ fino a non molto tempo fa, ha dato la figlia Lua Sophie nel 2011 ed il secondigenito Sol Gabriel nel 2016. Insieme Juliana ed Edoardo sono strafelici e rappresentano una delle coppie più belle e longeve dell’intero panorama dello spettacolo in Italia.

Juliana Moreira, una bellezza condita da tanta semplicità

I due fanno coppia fissa dal 2007 e hanno convolato a giuste nozze, con rito civile, nel 2017, dopo un decennio di fidanzamento ininterrotto. Per quanto riguarda lei, la sudamericana piace a tutti, anche a molte donne. Per il fatto di avere una risata contagiosa, esplosiva, foriera di un buonumore che a volte sul serio riesce a fare dimenticare qualcosa di spiacevole che magari ci è capitato di vivere nel corso della giornata.

Visualizza questo post su Instagram Bom Diaaaa ☀️ todo Dia ☀️ Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial) in data: 8 Ott 2020 alle ore 1:35 PDT

Ma poi, avete mai sentito qualcosa di negativo sul conto di Juliana? Certo che no. Lei è sempre stata una donna solare, semplice e che ha saputo tenersi alla larga dal gossip, in particolar modo da quello negativo. Merito anche del suo Eduardo, con il quale si completa alla perfezione.

