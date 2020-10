Kasia Smutniak, “ingessata” in un tailleur scuro, austera e sensuale – FOTO

Nuovo scatto su Instagram per l’attrice polacca Kasia Smutniak, che appare ingessata in un completo attillatissimo che però lei giudica da “anti emancipazione”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak) in data: 29 Set 2020 alle ore 9:39 PDT

La sua è una bellezza fuori dal comune. Stiamo parlando di Kasia Smutniak, l’attrice polacca che ha conquistato il mondo del cinema e del piccolo schermo italiano proprio per la sua bravura e il suo talento. Ha lavorato fin dai suoi esordi a fianco di grandi registi come Sorrentino e spesso sul suo profilo Instagram pubblica estratti dei film in cui ha recitato. Ma è il ruolo di Mavi, con la sua storia d’amore appassionata e tormentata, nel film di Peter Del Monte “Nelle tue mani”, a segnare la svolta nella sua carriera: vince il Globo d’oro come Miglior attrice rivelazione dell’anno 2007.

Nata a Pila, in Polonia, il 13 agosto 1979, Kasia Smutniak è figlia di un generale dell’aeronautica ed è cresciuta seguendo il padre in diverse città, a contatto con il mondo dell’aviazione, al quale si appassiona tanto da conseguire a 16 anni il brevetto di pilota di alianti.

LEGGI ANCHE -> Giulia Salemi, nuovo look ed uno sguardo che ipnotizza – FOTO

La donna, nonostante abbia passato momenti difficili e bui, non si lascia trascinare dalla vita. Lei è sempre pronta a combattere e a mettersi in gioco. Questo vale anche per ciò che è accaduto dopo la morte del suo amato Pietro Taricone, morto il 28 giugno 2010 dopo essere precipitato con il paracadute, loro grande passione in comune.

Kasia Smutniak, “Nessuno di voi si preoccupi dei miei organi interni solo perché sono una donna”