Michelle Hunziker, accusata di aver copiato una nota presentatrice

. 🇮🇹 “Pretty in Plüsch” Vi ricordate i mitici Muppets? 🐸 Il mio nuovo pazzo ed innovativo show dal vivo in Germania su Sat1 per novembre! In 4 puntate dei personaggi nei quali ci saranno le voci di cantanti internazionali e attori, duetteranno dal vivo con delle star tedesche. I nostri “muppet” saranno cinici, ironici, cattivelli e molto divertenti! 😂 (possono permettersi di dire ciò che vogliono sul nostro palco essendo personaggi) un progetto nuovo di zecca per divertire in modo trasversale il pubblico a casa! Non vedo l’ora perché ho già incontrato qualche personaggio e mi sono spaccata dal ridere! 🤣 sono pazzeschiiiiiii! Stay tuned @sat1 #prettyinplüsch #showtime . . 🇩🇪 "Pretty in Plüsch" Erinnert ihr euch an die unvergesslichen Muppets? 🐸 Meine neue, verrückte und innovative Live-Show landet auf Sat1, in #Deutschland, im November! In 4 Folgen, unterschiedliche Charaktere mit den Stimmen vieler internationalen Sänger und Schauspieler werden mit einigen deutschen Stars im Duett singen. Unsere "Muppets" werden zynisch, etwas böse und sehr lustig sein! 😂 ( Auf unserer Bühne dürfen sie alles sagen, da sie nur Charaktere sind!) Ein nagelneues Projekt, um das Publikum zu Hause auf vielfältiger Art und Weise zu amusieren! Ich freue mich schon mal jetzt tierisch drauf: Ich habe schon ein paar Charaktere gretoffen und hab mich kaputt gelacht! 🤣 Sie sind der Hammer!!!! Stay tuned @sat1 #prettyinplüsch #showtime . make up @laurabarenghi style @susanna_ausoni