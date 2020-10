Un Posto al Sole anticipazioni 12 ottobre: un imprevisto per Serena Cirillo. Arianna intanto chiama Silvia per aggiornarla sulla situazione che sta vivendo

Serena è incinta, aspetta un bambino da Leonardo e non ha preso proprio bene questa notizia. Ha capito di non essere innamorata di lui, di pensare ancora a Filippo e il caso vuole proprio che la mancanza di un secondo figlio è stato uno dei motivi per cui il loro matrimonio è precipitato. Filippo voleva un figlio ma lei non era ancora pronta, voleva concentrarsi sul bed and breakfast piuttosto che crescere un altro bambino. Proprio ora che sono in guerra a causa della separazione giudiziaria, ha scoperto di essere incinta e ha paura che questo possa creare problemi ancora alla sua separazione con Filippo. Finalmente si decide a parlare con lui, ma i suoi piani sono sconvolti da qualcosa che accadrà all’improvviso.

Intanto, Marina e Fabrizio si sposano e lei si sta preparando a dare la notizia a Roberto Ferri. Il suo futuro sposo si è molto arrabbiato quando ha saputo che lei voleva dargli personalmente la notizia, ma dopo vent’anni di tira e molla Marina non se la sentiva di farlo in un modo indelicato, soprattutto dopo il confronto che hanno avuto. Finalmente Marina si decide a parlare con il suo ex fidanzato, e la reazione di Roberto sarà una reazione alla “Ferri”.

Arianna e Andrea sono partiti insieme per adottare un bambino e, dopo diverse settimane, lei chiamerà Silvia per aggiornarla sulla situazione.