Michelle Hunziker, un pranzo con una scoperta “disgustosa” – FOTO

Michelle Hunziker e la sua proverbiale ironia. Un nuovo inconveniente di giornata per la conduttrice a pranzo a casa di sua mamma

Michelle Hunziker non smette mai di far sorridere il suo pubblico. E non parliamo solo della televisione dove ormai il grande pubblico la conosce in tantissime vesti. Da quelle più serie e posate a quelle in cui Michelle con la sua ve Paperissima.

Ma Michelle riesce a fare tutto questo anche erve e indole ironica riesce a strappare sorrisi e risate a tutti, da Striscia la Notizia quando non è in televisione. Tutto merito dei social attraverso i quali continua a parlare ai suoi followers, sul lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni. Ed è qui che dà il meglio di sé, quando racconta o mostra momenti esilaranti e avvenimenti che le sono accaduti.

È già accaduto con il risveglio traumatico “disgustoso” quando a prima mattina si è ritrovata a poggiare il piede ancora caldo di letto su uno degli escrementi di uno dei suoi cani. Esilarante come sempre. Ma a quanto pare adesso le è successo dell’altro.

Michelle Hunziker, sulla tavola qualcosa di “incredibile”

L’avventura che riguarda Michelle Hunziker ha a che fare questa volta con il pranzo a casa di sua mamma. Un bel pranzo di famiglia, una tavola bella imbandita e apparecchiata con ogni cura a parte un piccolo particolare che non è sfuggito a Michelle.

La conduttrice svizzera ha deciso di mostrare al suo pubblico quello che ha trovato sulla tavola di sua mamma Ineke. Con la sua ironia impareggiabile ha raccontato e mostrato quello che ha trovato: “Ma cos’è?” ha subito esclamato e poi ha dato maggiori spiegazioni.

La moglie di Tomaso Trussardi ha detto nelle sue Instagram Stories: “Ora capirete perché sono così fuori di testa… Oggi sono venuta a casa della mia mammetta che mi ha preparato un bel pranzetto. Ha anche apparecchiato con cura, ma poi proprio sulla tavola ho visto qualcosa di incredibile”. E mostra con una foto con dei contenitori del sale e del pepe alquanto particolari.

“Mamma ma come ti è venuto in mente di comprare i contenitori del sale e del pepe con forma fallica. Ma com’è possibile?” ha esclamato Michelle e tutti a ridere in casa.

