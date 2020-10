Tragedia in autostrada, schianto tra auto e moto: un morto ed un ferito

Nella mattinata di oggi, un uomo di 54 anni è morto in un incidente in moto avvenuto lungo l’Autostrada A4 nel tratto tra Bergamo e l’uscita per Seriate.

Ennesima tragedia sulle strade del nostro Paese. Questa mattina un uomo di 54 anni, di cui non si conoscono le generalità, è deceduto in un incidente consumatosi lungo l’autostrada A4 nel tratto compreso tra Bergamo e l’uscita per Seriate. Stando alle primissime informazioni, il 54enne stava viaggiando in sella alla propria moto, quando, poco dopo essersi immesso in autostrada, è stato travolto da un’auto. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi, ma purtroppo per il motociclista non c’è stato nulla da fare, sarebbe deceduto poco dopo l’arrivo del personale medico del 118. Trasportato in ospedale il conducente dell’automobile coinvolta nel sinistro.

Leggi anche —> Grave incidente stradale: ragazzo 23enne muore dopo due giorni in ospedale

Bergamo, tragedia in autostrada: schianto tra un’auto ed una moto, muore uomo di 54 anni

Un uomo di 54 anni è morto questa mattina, martedì 13 ottobre, in un tragico incidente consumatosi lungo l’autostrada A4 nei pressi dell’uscita di Bergamo in direzione Seriate. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, di cui non si conoscono le generalità, come riporta la redazione de L’Eco di Bergamo, si trovava a bordo della sua moto, una Honda, che sarebbe stata travolta da una Fiat 500 X alla cui guida vi era un uomo di 50 anni.

I primi a prestare soccorso sono stati gli automobilisti in transito che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, con l’ausilio anche dell’elisoccorso, sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo non hanno potuto far nulla per il 54enne, deceduto poco dopo l’arrivo del personale medico. Il conducente dell’auto, un uomo di 50 anni, rimasto ferito nello scontro, è stato trasportato presso l’ospedale di Seriate.

Intervenuti anche i Vigili del fuoco, il personale di Autostrade per l’Italia per rimettere in sicurezza il tratto autostradale interessato e gli agenti della Polizia stradale di Bergamo che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto costato la vita al motociclista.

Leggi anche —> Incidente frontale sulla statale: morti due uomini di 34 e 37 anni

L’incidente, come riferisce L’Eco di Bergamo, ha provocato disagi alla circolazione con code fino a sei chilometri, nel tratto da Capriate a Seriate.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.