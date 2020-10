Giulia Salemi, sneakers e jeans: “Vedrete il mio paradiso dietro l’angolo” – FOTO

Nuovi scatti per la bella italo-persiana Giulia Salemi impegnata in queste settimane con il programma Mediaset in seconda serata #Disconnessiontheroad

La bellissima piacentina Giulia Salemi nata il 1° aprile 1993, dopo il terzo posto a Miss Italia la sua carriera decolla: entra nello staff dello show televisivo Quelli che il calcio, nel 2015 affianca Simona Ventura nel programma calcistico Leyton Orient. Nel 2018 entra nella Casa del Grande Fratello Vip e ne esce a mano con Francesco Monte con cui avrà un’intensa stori d’amore fino a giugno 2019.

E proprio di lei e Monte si è parlato nella puntata di Live-Non è la d’Urso, in onda domenica 11 ottobre 2020: tema dominante in studio, le relazioni create a tavolino nel mondo dello spettacolo, ovviamente dopo le rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip. Intervistato Fabrizio Corona ha fatto luce sul presunto inganno della coppia che tutti noi pensavamo essere un incanto.

L’influencer italo-persiana si era mostrata in lacrime per il dolore, mentre ora Fabrizio insinua che tra loro non ci sia stato nulla se non falsità: “Quello tra Giulia Salemi e Francesco Monte non era amore ma danno l’illusione di amore. Un concetto che a qualcuno che ha la vita piatta e insensata regala un sogno. Purtroppo c’è tanta gente ignorante. L’80% delle persone vuole l’illusione e non ha l’intelligenza per capire”.

Top nero, jeans slavati e sneakers ai piedi. Giulia Salemi come “donna avventura”