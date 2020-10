Paola Saulino, bellezza “illegale” impregnata di fango: nudo integrale frontale – FOTO

View this post on Instagram

Questo è un backstage di una performance recente. In questo lavoro protagonista era l’AZIONE . Il mio corpo totalmente dedicato all’azione , o la creava (come nel caso delle prime due foto in cui creavo Schizzame) o la subiva (come nel caso delle ultime due dove ricevevo , passiva, lo Sborrame fanghifero, rendendo il corpo di fatto una tela bianca da dipingere) In quasi tutti i casi un complesso di movimento chiamato Azionismo termina con un “Relitto” che sarebbe il gran finale : l’opera d’arte ! Che nella fattispecie sarei io nuda e schizzata! 😎 Carino eh questo nuovo modo di fare la Tro*a con la scusa dell’Arte Contemporanea??? I’m so sorry 😂 Tutto questo è frutto di un lavoro intenso e a tratti molto faticoso, reso possibile grazie allo Splendidame di due persone @enricodeluigi ed @emilianoponzi oltre a tutte le persone coinvolte … speriamo 🤞🏻 arrivino presto tempi in cui gli spazi espositivi possano riabilitarsi normalmente, così vi mostreremo felici , a tutti, il nostro progetto 🙌🏻