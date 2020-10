Mangia delle fragole e rischia la vita. L’incredibile scoperta

Mangia delle fragole. Erano piene di corpi estranei. Rischia la vita un uomo dopo aver addentato della frutta all’uscita di un mercato

Un uomo australiano, Joshua Gane, ha reso nota, tramite Facebook, una notizia sconvolgente che ha fatto presto il giro del mondo. E’ stato infatti l’infausto protagonista di una vicenda che poteva avere un epilogo davvero tragico.

Ci troviamo a Queensland, nel New South Wales (Australia). Il signor Gane ha raccontato di aver comprato presso un mercato locale alcune confezioni contenenti delle fragole. Aveva raggiunto la propria auto dove ad attenderlo c’era un amico. Allettati dall’aspetto florido e succoso dei frutti hanno deciso di addentarne uno mentre si stavano per rimettere in viaggio.

La loro scoperta è stata tragica. Quello che hanno trovato all’interno delle fragole li ha scioccati. Erano piene di corpi estranei identificati come aghi da cucito.

Non era una casualità, lo stesso Gane ha dichiarato: “Abbiamo controllato le altre fragole e abbiamo trovato altri aghi conficcati dentro di esse. Siamo andati al pronto soccorso perché successivamente abbiamo iniziato a provare forti dolori addominali”.

Ovviamente è scattata la denuncia e il gestore del mercato si è premurato di ritirare dalla vendita tutte le confezioni e ha allertato le forze dell’ordine per scongiurare seri danni a qualcun altro. Visionando le immagini provenienti dalle telecamere a circuito chiuso del negozio, gli agenti sono risaliti ad un uomo che ha compiuto il folle ed insensato gesto di riempire le fragole di aghi. E’ stato successivamente identificato.

