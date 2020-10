Oriana Sabatini. Tripudio di bellezza sul web per lady Dybala – FOTO

Oriana Sabatini. La cantante e attrice argentina accumula consensi e follower su Instagram. Esplosione di bellezza e sensualità

Conosciuta in Italia maggiormente per essere la compagna dell’attaccante della Juventus, Paulo Dybala (con il quale fa coppia fissa da due anni), Oriana Sabatini in realtà ha una carriera ben avviata come attrice e cantante.

Nonostante la sua giovanissima età (classe 1996), ha un nutrito stuolo di fan. Nel 2017 ha realizzato il suo primo singolo, Love Me Down Easy. Le sue doti canore hanno convinto talmente tanto da essere stata scelta per aprire i concerti di performer internazionali di altissimo profilo come Ariana Grande e i Coldplay.

Visualizza questo post su Instagram ibiza 🌞 Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini) in data: 9 Ott 2020 alle ore 3:51 PDT

La bellezza l’ha presa tutta dalla mamma, l’attrice venezuelana Catherine Fulop, protagonista di numerosissime telenovelas.

Oriana Sabatini. Uno sguardo che incanta