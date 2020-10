Valentina Vignali da infarto, resta solo in slip, fisico pazzesco – Foto

Valentina Vignali con quasi nulla di sotto: gli slip sono quasi invisibili e con le sue movenze si spostano e nulla è lasciato all’immaginazione

Visualizza questo post su Instagram La tua vigna preferita 🍇🙋🏻‍♀️😜 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 10 Ott 2020 alle ore 4:54 PDT

Valentina Vignali è ormai irrefrenabile. La cestista non è solo una delle influencer più seguite su Instagram ma anche un’icona di stile. I suoi outfit sono seguitissimi, senza poi contare quando di outfit c’è poco o nulla e si parla di forme esagerate e strabordanti da ogni dove.

Classe 1991, la Vignali oltre che cestista e influencer, è anche una modella molto conosciuta. È arrivata al grande pubblico con la partecipazione al Grande Fratello Vip di cui è stata una dei grandi protagonisti. Da quella esperienza in poi ha iniziato un percorso di “recupero” del suo corpo arrivando a come la vediamo oggi. Longilinea, fisico pazzesco e forme stratosferiche che ora Valentina non disdegna affatto di mostrare.

Anche in autunno inoltrato continua a sfoggiare costumi succinti e attillatissimi completini sportivi mentre si allena. Non c’è bisogno di immaginare con lei, tutte le sue grazie sono a portata quasi di vista e i suoi 2,3 milioni di follower ringraziano.

Anche questa volta la Vignali non si è risparmiata e ha condiviso delle Instagram Stories da cardiopalma. Quali? Per scoprire cosa ci ha riservato oggi vai su successivo.

Valentina Vignali, lo slip è quasi invisibile, fans in visibilio