Nel passato era solo una bambina birichina, oggi la riconoscete? – FOTO

Sul web gira una foto davvero graziosa di una bambina sorridente e birichina che in futuro rappresenterà la svolta di un mondo noto

I ritratti dei personaggi famosi, spesso sono interpretabili ed associabili a volti a noi noti in famiglia. Ma nel caso di alcuni, l’immagine del passato potrebbe essere meno “sfocata” del solito.

Abbiamo già avuto modo di vedere alcuni vip con le lacrime agli occhi in tv, quando si immergevano nelle loro condizioni infantili, per ricordare a tutti con quale volto si presentavano al pubblico e in che modo erano impegnati. Un tripudio di emozioni infinite, alle quali i telespettatori hanno assistito e riconosciuto facilmente, pur riscontrando qualche difficoltà del caso, come i colori in bianco e nero dello schermo

Se andiamo a spulciare tra gli album fotografici del passato, di alcune persone, oggi a noi ben note, in tv, faremmo molta fatica ad associare il volto alla persona di riferimento, ma non sempre è così! C’è qualcuno di nostra conoscenza che nelle ultime ore ha pubblicato una foto di quando era una bambina birichina. Ma chi potrebbe essere di così tanto famoso in questa foto?

Il riconoscimento facciale dei vip: che sorpresa!

Non sempre se in tv ci fanno assistere ad un flashback visivo su un personaggio noto del mondo dello spettacolo, riusciamo ad associare il volto di tanti anni fa a quello a cui siamo abituati a vedere oggi.

L’immagine che sta spopolando sul web non è molto difficile da “decifrare”, anche perchè il carattere è quello di una femminuccia espansiva, a giudicare dall’esterno, birichina come da sorriso e sguardo “perso nel vuoto”.

Crescendo aveva trovato la sua dimensione di conduttrice, sul piccolo schermo, finchè è arrivato l’exploit che l’ha incoronata prima attrice del grande cinema. Poi, in un secondo momento ha fatto il suo esordio con Candid Camera Show, in compagnia di Luca Giurato.

Avete capito di chi stiamo parlando? Se ancora non riuscite ad avere la minima percezione di chi fosse, vi diamo un piccolo aiutino! Tra il 2004 e il 2005 durante una trasmissione ha tenato di degenerare una rissa, finita nel peggiore dei modi tra Adriano Pappalardo e Antonio Zequila. Per questo motivo si è dovuta “accontentare” di vivere lontano dalla tv per qualche anno, fino al definitivo e scoppiettante ritorno.

Ora ha giurato che la tv non l’abbandonerà più, perchè rappresenta la sua casa, una seconda famiglia! Parliamo naturalmente di Mara Venier, la presentatrice di Domenica Inn, presa sempre dalle emozioni di rendere commovente tutto ciò che le circonda, anche una foto del passato, di lei molto carina e leggiadra: “Mara piccola…quanti ricordi..tenerezze..ma quanto ero bruttina? – così l’ex attrice veneziana ha generato altro clamore, solo come lei sa fare, questa volta tra il pubblico di Instagram

