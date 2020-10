Elettra Lamborghini, auguri e abbracci a persone speciali – FOTO

La bella Elettra Lamborghini pubblica uno scatto con il padre Tonino, un fermo immagine commovente per ricordare il suo compleanno

Fresca di nozze con Afrojack, Elettra Laborghini ancora nel mood della luna di miele ieri sera era su Tv8 per l’ultima puntata del programma di Enrico Papi “Name that tune – Indovina la canzone”. Si tratta del nuovo quiz musicale in cui si sfidano due squadre di vip. In quest’ultima puntata registrata qualche settimana fa abbiamo trovato alla guida delle due squadre per l’appunto Elettra Lamborghini e Morgan.

In occasione del quinto ed ultimo appuntamento, la squadra capitanata da Morgan, formata da Aurora Ramazzotti, Arisa e Suor Cristina, ha sfidato per il titolo di campione il team di Elettra Lamborghini, composto da Orietta Berti, Cristiano Malgioglio e Paola Barale, capace finora di respingere gli assalti di tutte le squadre avversarie.

Elettra Lamborghini è diventata anche un fumetto edito da BeccoGiallo, “La Dea del Ritmo”, in uscita il 29 ottobre prossimo. Elettra, fresca di nozze, sarà infatti la protagonista di una graphic novel divertente e autoironica che proietterà la cantante in un universo parallelo ricco di sorprese e di ostacoli da superare.

“Quando BeccoGiallo mi ha proposto di diventare la protagonista di un fumetto – racconta Elettra Lamborghini – ho accettato immediatamente! Fin da subito mi ha colpito l’idea di poter diventare un’eroina, magari con dei superpoteri, una sorta di Wonder Elettra in versione moderna”.

Elettra Lamborghini, avete mai visto suo padre?