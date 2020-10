Roshelle da X Factor è una super pantera sexy in versione punk, 4 FOTO

Roshelle in versione sexy nerd su Instagram tutta pink-violet dalla testa ai piedi: un condensato di bellezza ed erotismo

È senza dubbio una delle concorrenti più sexy e giunoniche di X Factor. Brava, bella ma anche formosa, Roshelle, nome d’arte di Rossella Discolo, spesso fa parlare di sé per le sue foto provocanti, senza veli e che lasciano il fiato sospeso.

Classe 1995 la cantante dai capelli rosa ha partecipato a talent show presentandosi alle audizioni di X Factor insieme a sua sorella Cristiana che però non ce l’ha fatta. Roshell, invece, ha avuto il favore dei giudici ed è arrivata dritta nella squadra di Fedez, le Under donne. Un percorso intenso il suo che l’ha portata fino alla finalissima dove però si è fermata solo seconda dietro Gaia.

Oltre che su Instagram Roshelle ha attirato l’attenzione dei media anche tramite il suo videoclip del brano “Tutti Frutty”, prodotto da Don Joe dei Club Dogo. È qui che la giovane cantante si è mostrata completamente senza veli, perfettamente nei panni di un’amazzone che interpreta, coperta solo dagli elementi grafici della clip.

Roshelle, in pink-violet dalla testa ai piedi: è sexy nerd

È conosciuta da tutti come “la ragazza dai capelli rosa” Roshelle, così come è stata soprannominata proprio per via della sua capigliatura che non passa inosservata e permette di ricordarsi indissolubilmente di lei. Voce, forme sinuose e provocazioni hanno fatto poi il resto.

E non è da meno negli ultimi 4 scatti che ha condiviso su Instagram in versione pink-violet dalla testa ai piedi. Un unico colore, quello che la distingue e che ne fa una pantera sexy a tutti gli effetti. Versione sportiva ma non troppo per la giovane cantante che in un prato verde sfoggia tutta la sua sensualità con una felpa tra il rosa e il violetto, pantaloni e scarpe in coordinato.

Ma è proprio il pantalone quello che sorprende: completamente ricamato e quasi trasparente. In una della quattro foto di profilo mostra le sue grazie Roshelle. Lato B ben in vista e molto definito da questo capo di abbigliamento che lo segna e lo mette in risalto.

Sneaker e calzini dello stesso colore e un paio di occhiali chiari che si intravedono dietro i suoi capelli rosa che le nascondono quasi tutto il viso. In questa veste lei si definisce semplicemente: “SexXxY NEEE€RD 🤓🌸🌱🧈👾😈💋”.

