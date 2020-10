Elisabetta Canalis, una pioggia argentata sulla sua bellezza – Foto

Elisabetta Canalis bella e sognante sotto una miriade di coriandoli e immersa negli specchi. In tenuta casula fa sognare su Instagram

Elisabetta Canalis, una delle veline più amate e seguite di sempre, è lontana dal suo Paese ma vive felicemente in America, in California affianco a suo marito Brian Perri, famoso chirurgo ortopedico. Insieme a loro il frutto del loro amore, una splendida bambina, Skyler Eva che è nata a Los Angeles.

Ma l’Italia Elisabetta ce l’ha sempre nel cuore, è qui che è diventata famosa sul bancone di Striscia la Notizia ed è anche qui che ha vissuto alcuni dei suoi amori più intensi. Indimenticabile, senza dubbio, quello con Bobo Vieri. Molti altri flirt e relazioni, prima di volare in America ed essere addirittura anche la compagna di George Clooney. E proprio in queste ore si parla del passato di Elisabetta per bocca di un suo ex, il calciatore Reginaldo che nei confronti della loro relazione non usa parole propriamente carine. A suo dire quella storia gli avrebbe rovinato la carriera. Prima ben 5 stagioni in serie A, ora invece si accontenta della serie C e del Catania.

“Molto spesso si ricordano di me più per essere stato lo stallone della Canalis che un calciatore con quasi 500 presenze in Italia. Quella storia con una donna famosa, mi tolse qualcosa calcisticamente perché molti direttori sportivi mi consideravano un calciatore che pensava solo alle donne e alla bella vita” ha tuonato Reginaldo. E poi ancora: “Insomma senza rinnegare nulla ma credo proprio che la love story con la Canalis penalizzò la mia carriera anche se poi io ho dimostrato a suon di gol che non ero solo un giocatore da notti in discoteca”.

Elisabetta Canalis, bellissima anche in tenuta casual

Elisabetta Canalis sotto una pioggia argentata. È così che l’ex velina si mostra su Instagram nelle sue Stories. Non ci dice nessun particolare la moglie di Brian Perri ma ci concede solo questo meraviglioso scatto che in tenuta sportiva la vede costellata di stelle argento. Quasi una sorta di petali che le cadono sulla testa forse mentre si trova in ascensore o in un luogo costellato di specchi che la circondano.

Lei è vestita molto casual, con jeans chiaro, magliettina bianca senza disegni o scritte, scarpe dello stesso colore e borsa nera tenuta in mano. Capelli legati e scatto con il cellulare che alza all’altezza del viso. Ecco che così i suoi dolci lineamenti in questo scatto così favoloso non si notano ma tutto il contorno è bellissimo.

Visualizza questo post su Instagram Night out Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 10 Ott 2020 alle ore 9:07 PDT

Chissà Eli cosa ne penserà delle parole del suo ex. Molto probabilmente com’è nel suo stile non risponderà.

