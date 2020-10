Emma Marrone: un bicchiere di vino, un sorriso e tanta sensualità – Foto

Emma Marrone, che sensualirà con un bicchiere di vino e un sorriso: la cantante manda in delirio i fans e non solo: boom di like, foto.

Emma Marrone, una carica di sensualità anche con una felpa rosa e un cappuccio in testa. Bellissima, con i capelli biondi che stanno diventando sempre più lunghi, un viso acqua e sapone, un sorriso contagioso e un bicchiere di vino, la cantante salentina ammalia non solo i suoi fans, ma anche i suoi colleghi e amici famosi facendo impazzire Instagram e portando a casa migliaia di like.

In pochi minuti, la cantante ha portato a casa i like non sono dei fans che la seguono sin da quando era una semplice allieva nella scuola di Amici, ma anche gli amici e i colleghi famosi. Tra i like, infatti, spuntano quelli di Andrea Delogu, di Giuliano Sangiorgi e di Elisabetta Gregoraci.

“Love you”, le scrive Andrea Delogu. “Amore mio”, è la risposta di Emma all’attrice e conduttrice. Tantissimi, poi, i messaggi d’amore dei fans che esaltano la loro beniamina non solo per la musica, ma anche per la bellezza e la sua semplicità.

Emma Marrone, selfie in bagno: “Comunicazione non importante”