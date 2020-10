Francesco Oppini, attuale concorrente del Gf Vip, parla della sua relazione con Alessia Fabiani, terminata da molti anni: ecco i motivi della rottura

Il figlio di Alba Parietti si è lasciato andare ad alcune rivelazioni in merito ad una vecchia fiamma: si tratta di Alessia Fabiani, ex letterina di “Passaparola“. Il figlio di Alba Parietti, ritornando sulla liason – conclusasi da molto tempo -, non ha lasciato indifferente la diretta interessata, la quale ha replicato immediatamente alle sue parole.

Vediamo in dettaglio quanto affermato da Francesco.

LEGGI ANCHE> Grande Fratello Vip, l’ex di Francesco Oppini si vedica: Sono tutte bugie

Francesco Oppini: le parole sull’ex Alessia Fabiani. La risposta di lei