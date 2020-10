Splendida Caroline Receveur. La francese ci mostra il perché del suo passato da modella ed appare coperta da poco o niente su Instagram.

Continua ad incantare Caroline Receveur, dall’alto di un fisico perfetto. Che anche in pieno autunno lei non lesina e non esita a mettere in mostra. Sul suo seguitissimo profilo personale Instagram, che conta la bellezza di 3,8 milioni di followers, la fashion blogger francese si fa vedere con indosso un costume in due pezzi nero.

La 32enne transalpina posa anche con il suo figlioletto, avuto da Hugo Philip, professione modello. La coppia si è sposata a luglio del 2020 a Parigi, scegliendo poi Dubai come loro nuova casa. Ed a quelle latitudini praticamente autunno, inverno, freddo, pioggia, neve, gelo, praticamente non esistono. E sempre una eterna primavera od una torrida estate. Con le condizioni ideali per tuffarsi nella piscina di casa, proprio come fa lei. La francese, che dopo avere deciso di lasciare la carriera di modella per seguire percorsi rivelatisi poi più proficui, si gode la sua dolce vita tra lavoro e famiglia. Vale decisamente la pena ammirarla nei suoi scatti social.