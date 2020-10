La bellissima Eva Henger ancora una volta rappresenta una icona di seduzione e di femminilità. Il fisico resta sempre quello da ragazza.

Pazzesca, sensazionale Eva Henger. La famosissima attrice originaria dell’Ungheria si mostra su Instagram in una serie di scatti da far svenire. Bellissima e con le curve sempre al punto giusto, lei mette in bella mostra in particolar modo un paio di gambe da mozzare il respiro.

E sapete quanti anni ha la bellissima magiara? La sua carta di identità indica in 47 le primavere già vissute. Ma a guardarla veramente non si direbbe. E messa a paragone con la altrettanta bellissima figlia Mercedesz, verrebbe quasi da pensare che le due siano sorelle. La 29enne biondo platinata più e più volte dimostra di avere ereditato dalla mamma sensualità, fascino e perfezione estetica. Certo è che pure Eva resta quella dei giorni migliori, vista in tanti film per adulti ma non solo.

Eva Henger, anche più bella di quando era ragazza

Perché nel corso degli anni lei ha compiuto una evoluzione di quello che è il proprio percorso professionale. Una volta lasciate le produzioni per soli adulti, la ungherese ha saputo reinventarsi come apprezzato personaggio televisivo e molto altro. Ha infatti inciso singoli musicali, condotto programmi in radio, posato per una striscia di fumetti e recitato anche in film ‘normali’. Il tutto sempre riscuotendo grande consenso.

Poi, da quando è su Instagram, riesce a mantenere altissima la sua già elevata fama. I suoi followers la amano e le rivolgono ogni giorno tanti più che meritati complimenti. E lei li ripaga così.

