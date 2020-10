Scintillante Elisa Visari, la sua bellezza è pari solo alla sua bravura nell’apparire come modella ed attrice. La 19enne romana è stupenda.

A 19 anni Elisa Visari è già dotata di una certa esperienza, sia come modella che come attrice. Anche se, per quanto riguarda quest’ultima professione, lei stessa ammette che di strada da fare ce n’è ancora.

Diventare una interprete cinematografica è il suo sogno, anche se al cinema ormai non si va più come una volta. Nel corso degli ultimi anni il mondo della celluloide per come lo intendiamo noi con gli accessi in sala ha conosciuto un decremento importante di pubblico. "Non vedo così tanti miei coetanei che vanno al cinema. Ora con Netflix, Amazon Prime Video ed altri servizi in streaming ed on demand, la gente preferisce la poltrona di casa e tutte le comodità annesse". Lei comunque ha un sogno da seguire e ci sono tutti i crismi per farcela.