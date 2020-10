Michelle Hunziker sbotta su Instagram: “Momento no. Mi manca…”

Rivelazione choc con post su Instagram per Michelle Hunziker che non aveva mai trascorso un periodo così negativo negli ultimi anni

Sembra decisamente poco interpretabile lo stato d’animo attuale della conduttrice di All Togheter Now, Michelle Hunziker. La fama di donna solare e sorridente se l’era conquistata sul campo, a partire dai primi anni della sua vita.

Chi l’avrebbe mai detto che l’ex compagna di Eros Ramazzotti avesse dei “grilli” per la testa? Eppure sembrava il prototipo perfetto di donna, a cui non manca davvero nulla. Casa, figli e amici speciali. Ma da oggi Michelle ha anche dimostrato che nella sua vita c’è anche qualcosa che ogni tanto “barcolla” e sono i suoi malumori.

Dei momenti intimi della vita non ha quasi mai voluto parlarne, ma oggi è arrivato il momento di farlo, anche perchè c’è di mezzo l'”intoppo”. Michelle ha deciso di utilizzare il profilo personale di Instagram, per far sapere a tutti che mai come ora si sente profondamente commossa.

La moglie di Trussardi ha rivelato già da tempo, di essere incinta di Sole, ma c’è qualcosa nel suo stato d’animo che in questa fase “cruciale” le turba: “Avverto in maniera nostalgica la mancanza di avere un figlio”. Michelle spiega questo aspetto “negativo”, come un fenomeno di vita bellissimo, che augura a tutte le donne di vivere. Nel frattempo la Hunziker ha rivelato che dopo questo intervento in tv, tornerà a piangere di…nostalgia

LEGGI ANCHE —–> Michelle Hunziker, accusata di aver copiato una nota presentatrice

Michelle Hunziker, il duro allenamento per rimanere bella e sorridente