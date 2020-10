Anna Tatangelo rinata con un backstage da urlo, lato b in primo piano – FOTO

Anna Tatangelo, nel backstage del nuovo singolo che la vede collaborare con il rapper Gemitaiz è una diavolessa in latex, esplosiva

La cantante Anna Tatangelo è cresciuta, si è fatta Donna, e la spinta è avvenuta dopo la rottura con Gigi D’Alessio. A 33 anni ha deciso di dare un taglio alla sua vita, nuovi progetti, nuovo look e scelte coraggiose. La scelta più ardita forse è stata cambiare completamente genere musicale, passando dal pop al rap e il risultato sembra essere buono.

Ora però la bella Anna torna con un ennesimo cambio look, irriconoscibile nelle vesti di una diavolessa famelica. Dopo il successo di “Guapo” con Geolier, la cantante, infatti, torna con un nuovo singolo accanto a un grosso nome della scena rap, Gemitaiz.

In “Fra me e te” racconta una storia d’amore apparentemente clandestina, che si vuole tenere lontana da occhi indiscreti. Nel ritornello canta quella che sembra essere la fine della sua recente storia con Gigi D’Alessio: “Meglio chiuderla qua perché lo so come andrà, lo so / Che poi uno di noi due si fa male / Pensa alle nostre facce sul giornale / Deve restare fra me e te”.

Anna Tatangelo, glitter sul corpo e latex ovunque