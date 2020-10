Giancarlo Magalli mette a nudo Maria De Filippi, clamorosa rivelazione

Giancarlo Magalli ha rilasciato alcune incredibili dichiarazioni in cui ha svelato un retroscena in merito a Maria De Filippi.

Giancarlo Magalli è un conduttore e autore molto conosciuto nel nostro paese. Il romano, nella sua immensa carriera, ha scritto anche per il teatro ed il cabaret. Il classe 1947 è noto anche per le sue dichiarazioni in cui non cela niente e dice tutto ciò che gli passa per la mente. Non a caso nel 2019 è stato rinviato a giudizio per una diffamazione verso la collega Adriana Volpe. In un recente episodio di ‘Tv Talk’, il conduttore si è espresso in merito a Maria De Filippi, trattando anche l’intervento di uno dei volti di Mediaset a ‘Domenica In’ di Mara Venier.

Giancarlo Magalli svela un retroscena su Maria De Filippi

Magalli ha analizzato durante un’intervista il passaggio momentaneo di Maria De Filippi da Mediaset a Rai. Qualche giorno fa la presentatrice di ‘Uomini e Donne’ ha rilasciato alcune dichiarazioni a tu per tu con Mara Venier. “Sono scambi commerciali tra Mediaset e Rai“, ha spiegato il noto autore. “Io vengo ospite da te però tu mi fai venire a Sanremo. Vengo la domenica da te, però poi un mio amico viene a cantare da te”.

Da tempo, inoltre, circolano alcuni rumors in merito alla presunta omosessualità della De Filippi. Stando ad alcune indiscrezioni, inoltre, una nota cantante sarebbe la sua amante.

