Antonella Fiordelisi, outfit da capogiro e labbra carnose: bellissima – FOTO

Antonella Fiordelisi ha deliziato i suoi fan con un nuovo bellissimo scatto: la nota influencer è sempre più attraente.

Antonella Fiordelisi è una schermitrice ed influencer italiana con un grosso seguito: il suo profilo Instagram vanta ben 1,1 milioni di follower. La nativa di Salerno ama condividere scatti spettacolari in cui mette in mostra il suo fisico da brividi e le sue curve da paura. Dopo alcuni presunti flirt con Amedeo Barbato e Gonzalo Higuain, la ragazza è oggi legata sentimentalmente a Francesco Chiofalo. Nella sua carriera, Antonella è stata anche tentatrice a ‘Temptation Island’ nel 2017. La Fiordelisi, poco fa, ha messo in rete una foto molto bella e particolare.

Lo splendido scatto di Antonella Fiordelisi: che bellezza!!