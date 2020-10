Manila Nazzaro. “La malattia e la vita segreta del mio ex marito”

Manila Nazzaro. La conduttrice televisiva ed ex Miss Italia 1999 si racconta a Silvia Toffanin di fronte alle telecamere di Verissimo

La conduttrice televisiva Manila Nazzaro ripercorre attimi indicativi della sua vita nel salotto del talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Prendendo spunto dalla visione d’immagini della sua infanzia, la donna si lascia andare a dichiarazioni significative sul suo ideale di famiglia e su come si sia evoluto nel tempo in base alle esperienze personali.

“Sono cresciuta nella serenità ma anche nella rigidità” – ha raccontato la Nazzaro. “I miei genitori erano severi ma mi hanno donato un ideale di famiglia ‘classica’ che nella mia vita non c’è.”

Silvia Toffanin percepisce tristezza nelle parole dell’intervistata riguardo la separazione dal marito, l’ex calciatore Francesco Cozza, padre dei suoi due figli: Francesco Pio e Nicolas. “L’ho amato molto. Non rimpiango la storia che c’è stata. Sono nati due splendidi bambini da questo rapporto. Sono molto assorbita nel ruolo di mamma” – ha detto l’ex Miss Italia. Ha proseguito dicendo: “Nel mio matrimonio purtroppo c’erano tante bugie alla base. Era tutto poco chiaro. Fino a quando, il 10 ottobre 2016, il giorno del mio compleanno, lui non venne e presi la decisione finale di separarci.”

Manila Nazzaro. “Mio marito aveva un figlio con un’altra donna”

Manila Nazzaro voleva solo dare una scossone alla sua relazione. In realtà, grazie ad un post su Instagram, ha successivamente scoperto che il marito aveva già avuto un bambino con un’altra donna. “E’ stato un dolore immenso. Le cose possono finire ma avrei gradito un po’ di sincerità. Ho anche cercato un rapporto con quest’altra donna, i miei figli hanno comunque un fratello. Potevamo avere una famiglia allargata serena ma così non è stato.”

Che cosa non ha accettato della situazione la Nazzaro? Il fatto che le venisse imputato che, per proseguire nella carriera dello spettacolo, abbia tralasciato la famiglia. “Non è affatto così. Come se fosse una colpa per me, da donna, il fatto di volermi realizzare.”

La showgirl ha attraversato numerose tempeste uscendone vittoriosa. Proprio mentre era impegnata in un momento difficile come quello della separazione, ha scoperto di essere affetta ad un carcinoma all’utero. E’ stata la prevenzione a salvarla. Già provata dalla presenza del morbo di Basedow, condizione patologica che l’ha condotta all’asportazione della tiroide, ha avuto ripercussioni che hanno inficiato anche sul suo lavoro.

“Ho superato tutto grazie all’amore, quello dei miei figli e del mio compagno, Lorenzo Amoruso. Ora sono felice, mi ha chiesto di sposarmi.”

