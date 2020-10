Il Ministero della Salute ha pubblicato su proprio sito un avviso per comunicare il ritiro di un lotto di pesce spada surgelato per la possibile presenza di mercurio.

Nella giornata di venerdì, il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso relativo al ritiro dal mercato di un prodotto alimentare. Nel dettaglio ad essere stato richiamato è un lotto di tranci di pesce spada esp 1/2 surgelato. Il motivo del provvedimento è la possibile presenza di mercurio all’interno del pesce. Come accade in questi casi, la raccomandazione per i clienti già in possesso del prodotto in questione è quella di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato.

Il Ministero della Salute ha pubblicato nella giornata di venerdì 16 ottobre una nota all’interno della sezione “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori” che riporta la data del 14 ottobre. Il richiamo in via precauzionale dal mercato per rischio chimico riguarda un lotto di trance di pesce spada esp 1/2 surgelato a marchio Acquario, venduto in confezioni da 6,4 chilogrammi. Nello specifico, come si legge nell’avviso, sarebbe emersa da test effettuati dallo stesso produttore in autocontrollo la possibile presenza di mercurio oltre la soglia consentita dalla legge.

Il lotto in questione è contrassegnato dal numero 2007297598 e dal termine minimo di conservazione fissato al 27 gennaio 2022. Il pesce surgelato è stato prodotto dall’azienda Brasmar Comercio de Produtos Alimentares SA, nello stabilimento di Avenida Ferreira de Castro 73 a Guidões, Trofa, in Portogallo, con marchio di identificazione PT 1356PP CE. A commercializzarlo la ditta Acquario Snc con sede a Ciampino (Roma) in via Lucrezia Romana 89.

La raccomandazione per i clienti che hanno già acquistato il prodotto interessato, come di consueto in casi simili, è quella di non consumarlo e di riportarlo indietro presso il punto vendita dove è stato comprato.

