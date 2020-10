Ariana Grande ha scatenato la reazione del pubblico con un annuncio inaspettato

Ariana Grande ha sorpreso i suoi fan con una notizia inaspettata: la reazione non si è fatta attendere. Scopriamo le ultime novità condivise dalla cantante

È una delle artiste internazionali più seguite e amate e l’incredibile successo ottenuto con il suo ultimo album “Thank U, Next” ne è una prova. I suoi fan scalpitavano per ricevere nuova musica e verranno presto accontentati. Ariana Grande ha infatti spiazzato tutti annunciando che uscirà entro la fine del mese un suo nuovo progetto discografico. Una comunicazione vaga, senza titolo o data ufficiale, ma che ha immediatamente scatenato l’entusiasmo generale. Ma non è finita qui, la cantante ha infatti presentato il suo prossimo singolo.

Ariana Grande annuncia l’uscita del singolo “Positions”

In maniera sempre piuttosto criptica Ariana Grande ha lasciato intendere che venerdì 23 ottobre si potrà ascoltare il suo nuovo singolo, “Positions“. Lo ha rivelato con un video pubblicato sui profili social, nel quale digita su una tastiera proprio il titolo del brano. Sul suo sito ufficiale sono partiti due countdown: uno inerente al singolo che scade il 23, e un altro in scadenza il 30, data in cui sembra potremo ascoltare l’intero album.

Un altro indizio che i fan non hanno potuto non notare è stato il coinvolgimento di The Weeknd nell’annuncio del brano. Il cantante ha infatti ricondiviso sui propri account la notizia, facendo intendere di poter avere a che fare con il singolo preso in uscita. Per i due sarebbe la seconda collaborazione, dopo quella di “Love Me Harder“, brano che ha ottenuto milioni e milioni di streaming.

Ariana Grande non ha fatto mistero nei mesi scorsi di trovarsi al lavoro in studio di registrazione con lo stesso team con il quale ha realizzato il suo ultimo disco. Nei mesi di quarantena ha anche pubblicato una collaborazione con Justin Bieber, donando i proventi artistici in beneficienza, e ha anche fatto un’apparizione in occasione dei Video Music Awards accanto a Lady Gaga. Le due si sono conquistate ben tre premi, compreso quello per il miglior video dell’anno, con il featuring “Rain On Me“.

Ora la giovane è pronta a tornare con un proprio progetto e non c’è dubbio che il responso del pubblico non si farà attendere. Tutti fremono dalla curiosità di ascoltare nuova musica e l’attesa sembra proprio che stia per terminare.

