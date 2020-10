Filippa Lagerback, mai vista così. Nel selfie dall’alto si vede tutto – FOTO

Gli scatti dal camerino di “Che tempo che fa” mettono in mostra il seno generoso di Filippa Lagerback, seducente e grintosa come non mai

La bella conduttrice Filippa Lagerback unisce il meglio delle sue origini svedesi a uno stile chic italiano proprio da vera “fashion addicted”. Filippa è arrivata in Italia negli anni 90 come modella, celebre la sua partecipazione allo spot della Birra Peroni, ma è da oltre 10 anni presenza fissa come padrona di casa, al fianco di Fabio Fazio nel programma Rai “Che tempo che fa”.

Professionale e molto riservata Filippa è una donna naturalmente elegante, sia “in onda” che fuori. Infatti anche il suo stile “off duty” e “cozy” piace molto, a noi come ai suoi 650mila follower di Instagram che commentano enstusiasti i suoi daily outfit.

Gli ultimi scatti arrivano direttamente da camerino del programma Ctcf, e la ritraggono in una veste un po’ inusuale: pantaloni di pelle nera e top attillato che nello scatto dall’alto mette in evidenza il seno generoso. Grintosa e seducente, maliziosa quel tanto che i follower la riempiono di complimenti per l’angolazione più audace del solito che però la valorizza e le dà luce.

Filippa Lagerback, cuoca provetta sui social