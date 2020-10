Giulia De Lellis sensuale, decolté da urlo: si vede tutto – FOTO

Giulia De Lellis sensuale, decolté da urlo: si vede tutto. L’influencer ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers che la seguono ogni giorno

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha esordito nel 2016 a Uomini e Donne, quando è scesa a corteggiare il tronista di allora: Andrea Damante. I due da allora hanno cominciato una storia turbolenta, caratterizzata da numerosi tira e molla. L’ultimo c’è stato proprio da un paio di mesi: Giulia e Andrea erano tornati insieme durante la quarantena, sembravano felici e affiatati, al punto tale da aver preso insieme un cane. Poco dopo aver compiuto questo passo così importante, si sono lasciati ma hanno deciso di rimanere in buoni rapporti per il bene del loro cucciolo che ha bisogno di stare insieme ad entrambi.

Giulia De Lellis, l’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Poco prima di tornare insieme, Giulia aveva avuto una storia di qualche mese con Andrea Iannone, il famoso pilota. Pochi giorni dopo una certa assenza sui social, lei e Andrea Damante vennero beccati insieme nei pressi di casa sua nel Lazio. Hanno trascorso insieme la quarantena, allenandosi e stando con la famiglia di lei, poi l’estate è andata a gonfie vele fino a che non è precipitato tutto. Non sono chiari i motivi per cui la loro storia sia finita nuovamente, ma i fans sono convinti che torneranno presto insieme, come tutte le altre volte che è successo.

Intanto su Instagram Giulia continua ad essere amatissima e seguitissima: ogni scatto che pubblica raggiunge tantissimi likes e commenti da parte dei suoi numerosi fans.