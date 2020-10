Elisabetta Gregoraci vs Tommaso Zorzi, intervengono i fans: “Rosicona”. L’ex moglie di Flavio Briatore ha detto un po’ di cose alle spalle dell’influencer

Elisabetta Gregoraci non prova una simpatia particolare per Tommaso Zorzi, e in questo Grande Fratello Vip lo ha dimostrato più volte. In realtà, appena tornata dal cucurio, lo aveva consolato e aveva provato a convincerlo a restare, dicendogli che da allora in poi sarebbero stati sempre insieme. “Non mi ha più salutato” ha commentato Tommaso dopo un paio di giorni, ridendoci su. Quando Zorzi ha fatto lo scherzo ad Oppini, quella sera Elisabetta si è arrabbiata, e alle sue spalle ha detto di non sopportarlo perché un attimo prima sta malissimo e vuole uscire e l’altro dopo sta in giro che balla sui tacchi. E non è finita qua. La polemica oggi è scoppiata per una frase detta dalla conduttrice.

Elisabetta Gregoraci contro Tommaso Zorzi: “Dorme tutto il giorno”

Per Zorzi è arrivato un aereo da parte dei suoi fans, che lo hanno informato di aver raggiunto un milione di followers su InstagraZorzi, m. Elisabetta è intervenuta dicendo: “eh capirai, io sono ad 1.2 da un botto”. Poi, dopo il secondo aereo arrivato dai fans napoletani, in sua assenza ha rivelato: “L’aereo della settimana scorsa l’ho regalato a Tommaso, non glielo dite, ma era per me”. In verità l’aereo era veramente per Zorzi, soltanto che nella frase è stata tagliata la parte che lo specificava. Tra l’altro, avrebbe accusato il ragazzo di dormire tutto il giorno.

