Champions League Lazio Borussia Dortmund dove vederla. Le scelte delle due compagini in vista del match dell’Olimpico ed i precedenti.

C’è grande attesa per Lazio Borussia Dortmund, partita che segna il ritorno della compagine biancoceleste in Champions League dopo ben 13 anni. L’ultima apparizione della compagine romana tra le grandi d’Europa si ebbe infatti nella stagione 2007/2008. E la prima giornata metterà di fronte alle Aquile il temibile Borussia Dortmund.

Una squadra che corre sempre a mille all’ora, con i suoi tanti giovani veloci e dotati di grande tecnica. Il match Lazio Borussia Dortmund non è un inedito. Negli anni ’90 le due compagini si erano incontrate ai quarti di finale della Coppa UEFA 1994/1995. All’andata ci fu una vittoria italiana per 1-0, ribaltata però dal 2-0 dei gialloneri al ‘Westafalen Stadion’. Il 12 agosto 2018 ci fu invece una vittoria dei tedeschi per 1-0 in amichevole con un autogol di Radu. C’è anche un illustre ex: si tratta di Ciro Immobile, a Dortmund con scarsa fortuna nella stagione 2014/2015.

Lazio Borussia Dortmund, dove vederla in tv ed in streaming