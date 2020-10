Schianto nella notte: morto un ragazzo, feriti i quattro amici

È accaduto ieri sera poco dopo le 22.45 a Salgareda. La vittima è di Noventa di Piave: gli altri quattro amici feriti sono residenti in provincia di Venezia

SALGAREDA – Gravissimo incidente ieri sera alle 22.45 a Salgareda, alle porte di Treviso, in via Pizzochera; un’auto è finita nel fosso, morto un ragazzo di circa 22 anni, feriti gravi due giovani di 22 e 29 anni ricoverati in rianimazione, altri due feriti meno seriamente.

Un’auto, una BMW nera, per cause al vaglio della polizia stradale, è finita fuori strada mentre percorreva via Pizzocchera all’altezza del civico 4. Per M.N., 22 anni, italiano, non c’è stato nulla da fare. Gravissime le condizioni di C.V., 22 anni, e G.G., 29 anni: entrambi si trovano ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Più lievi le condizioni di G.V.B., di 23 anni e di origini argentine, e A.P., 22 anni, napoletano: entrambi sono residenti a Noventa di Piave (Venezia).

Le dinamiche sono ancora allo studio degli inquirenti, non si sa se a causare lo schianto fatale sia stato un colpo di sonno oppure il livello alcolemico del guidatore. Si avranno maggiori informazioni solo dopo aver interrogato i ragazzi ricoverati negli ospedali e aver svolto l’esame dell’autopsia sul copro del giovane deceduto nell’impatto.

