Alice Basso, la mamma sexy è da infarto. Il primo piano è uno spettacolo – FOTO

Bella, spigliata e genuina, Alice Basso è una delle influencer più seguite e amate di Instagram. L’ultimo scatto condiviso è bellissimo

Visualizza questo post su Instagram Ogni parola sarebbe superflua ❤️ @mauroferrucci TI AMO INFINITAMENTE Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso) in data: 18 Ott 2020 alle ore 11:13 PDT

Veneta, giovane e tatuatissima. Alice Basso è un influencer, star di Instagram dove grazie alla sua bellezza e alla sua simpatia ha conquistato quasi 714mila follower. Si tratta di una sexy mamma, madre di due bambini Brando e il piccolo Morgan avuti dal compagno deejay Marco Ferrucci di 23 anni più grande di lei.

Alice Basso, classe 1987 è nata a Dolo in provincia di Venezia. Nonostante il paese del veneziano conti meno di 14mila abitanti, Alice ha sempre avuto sogni grandi e non si è mai fatta scoraggiare: se da piccola desiderava fare la criminologa, oggi la vita le ha permesso di avere successo nel mondo della moda grazie al suo fisico scolpito da anni di nuoto che l’ha portata a realizzare shooting e sfilate per diversi brand.

Attualmente è una delle influencer più seguite in Italia, condivide la sue giornate e molti aspetti intimi della sua vita, dalla sponsorizzazione di prodotti per bambini, a alimenti consumati nella settimana fino alla scuola in cui iscrivere i figli oppure banale economia domestica.

Alice Basso, “Che voglia ho di parlare un po’ con voi…”