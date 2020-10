In arrivo “Famoso”, il documentario di Sfera Ebbasta: quando e dove vederlo

Arriverà su Amazon Prime Video il documentario su Sfera Ebbasta, “Famoso”. Diretto da Pepsy Romanoff il pubblico avrà modo di approfondire la vita e la carriera di uno dei rapper più famosi sulla scena attuale

Per celebrare l’uscita del suo nuovo album intitolato “Famoso“, che il pubblico potrà ascoltare a partire dal 20 novembre, Sfera Ebbasta sarà protagonista di un documentario presto in uscita su Amazon Prime Video. Prende il nome proprio dal suo nuovo progetto discografico e sarà diretto da Pepsy Romanoff. Dal 27 ottobre sarà ufficialmente disponibile sulla piattaforma streaming e verrà dato modo al pubblico di scoprire qualcosa in più su un giovane rapper che in soli sei anni è riuscito a raggiungere numerosi traguardi, anche a livello internazionale.

Sfera Ebbasta, dagli esordi alla vetta

Il suo esordio risale al 2014 e in “Famoso” sarà raccontato il percorso che lo ha portato oggi a essere uno degli artisti più ascoltati in Italia. Ma non solo, Sfera Ebbasta si è fatto spazio anche sul mercato internazionale collaborando con produttori e deejay del calibro di Steve Aoki e Diplo, che compariranno nel nuovo album. Il disco è stato registrato a Los Angeles e saranno mostrate le fasi di creazione e registrazione con immagini inedite. Nel documentario il rapper analizzerà in prima persona i suoi traguardi ma non sarà da solo. A intervenire ci saranno anche amici e familiari, insieme ad alcuni artisti con il quale ha lavorato.

Dalla mamma a Charlie Charles, suo fidato produttore, così come Marracash che ha da sempre creduto in lui. Apparirà anche il noto artista latino J Balvin, con il quale Sfera Ebbasta ha avuto l’occasione di collaborare. È stato rilasciato un trailer che riassume brevemente il contenuto del documentario che andrà ad aprire le porte di una nuova era, quella di “Famoso“.

Il nuovo album arriva a tre anni di distanza dal suo ultimo progetto, “Rockstar“, che l’ha consacrato sul mercato musicale italiano e gli ha permesso di essere conosciuto anche a livello internazionale. Per scoprire tutto il contenuto del suo documentario l’appuntamento è per il 27 ottobre su Amazon Prime Video.

