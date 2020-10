Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, lite post puntata: volano urla. Al Grande Fratello Vip, la conduttrice e l’ex velino hanno avuto un confronto dopo quello che è successo

Non è stata una serata facile per Pierpaolo Pretelli, una puntata che non dimenticherà mai di questo Grande Fratello Vip. L’ex velino, che si è preso una sbandata per la conduttrice, ha scoperto che durante tutti i loro momenti insieme Elisabetta si tocca il cuore, un gesto che fa come segnale sicuramente a qualcuno che sta fuori. Lei ha ammesso che è così, ma che è un gesto per le sue amiche e non per un uomo. Nessuno ci ha creduto, tanto è vero che Tommaso Zorzi per questo motivo l’ha nominata. Pierpaolo dopo la puntata è stato davvero molto male e si è confidato con l’influencer, che gli ha consigliato di pensare a se stessa. Poi è arrivata Elisabetta e hanno parlato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli litigano al Grande Fratello Vip

Pierpaolo ha rivelato a Elisabetta di esserci rimasto molto male per quello che è successo questa sera e lei ha insinuato che si sta facendo condizionare da Tommaso. Lui ha detto di essere un po’ perplesso perché gli sembra strano che, durante tutti i loro momenti, lei pensi alle sue amiche che stanno fuori. “Quello è un segnale che ho deciso con i miei amici, sapevo di non poterli salutare in ogni momento e abbiamo inventato questa cosa”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Lei poi inoltre ha detto che loro non stanno insieme e lui non ha mai dichiarato di essere innamorato di lei. Lui ha chiesto: “E se ora ti dicessi che mi sono innamorato cambierebbe qualcosa?”. Lei non ha risposto.