Cambio gomme invernali, cosa c’è da sapere

Il periodo delle prime nevicate è arrivato e con lui anche il cambio gomme invernali che sarà obbligatorio dal 15 novembre in tutta Italia

Dal 15 ottobre scorso possiamo effettuare il cambio gomme per passare ai pneumatici invernali che saranno obbligatori invece dal prossimo 15 novembre. Anche a causa dell’intensificarsi delle brutte condizioni meteo gli automobilisti stanno correndo ai ripari per assicurare che le auto siano a norma in caso di improvvise nevicate e ghiacciate del manto stradale.

In Italia, come abbiamo detto, le gomme invernali sono obbligatorie dal 15 novembre fino al 15 aprile dell’anno successivo, a meno che non si disponga di gomme quattro stagioni All Season oppure di catene da neve a bordo dell’autovettura. Dopo il 15 aprile poi non si è obbligati alla sostituzione a meno che i pneumatici non abbiano un indice di velocità diverso da quello segnalato sulla carta di circolazione del veicolo.

Nel caso di indice di velocità inferiore, dal giorno successivo alla scadenza il guidatore è tenuto alla sostituzione entro un mese per procedere (15 maggio). Per riconoscere l’indice di velocità basta controllare codice alfabetico presente sul fianco degli pneumatici, ad ogni lettera corrisponde la velocità massima alla quale lo pneumatico può viaggiare.

Previsto anche il ritiro del libretto per i furbetti

I pneumatici da neve devono riportare sul fianco il simbolo gomme invernali “M+S” (che sta per “Mud & Snow”) che può essere riportato in diversi modi: MS, M/S, M-S o M&S, in ogni caso per ò le gomme sono immediatamente riconoscibili in quanto contrassegnati dal simbolo con una montagna a tre punte con un fiocco di neve.

Ma quanto costa fare il cambio gomme? Si va da un minimo di 70 euro (low cost) e si arriva a 140 euro per marche premium come Bridgestone o Pirelli. Il prezzo del montaggio varia da città a città ma in media è intorno ai 30 auro.

L’obbligo di possedere gli pneumatici invernali è previsto su tutte le strade extraurbane ed in autostrada, nelle quali viene comunque indicato con la specifica segnaletica verticale e chi dovesse circolare senza, è punibile con una sanzione pecuniaria, di ammontare diverso a seconda del tipo di strada percorsa. Le sanzioni scattano 30 giorni dopo l’entrata in vigore dell’obbligo, ricordiamo che può scattare anche il ritiro del libretto.

